Експерт: Ризик тромбозів після COVID-щеплення - менше п'яти випадків на мільйон

Користь від вакцинації проти коронавірусу перевищує можливі ризики виникнення тромбозів, які залишаються вкрай низькими.

Як передає Укрінформ, про це МОЗ повідомляє у Фейсбуці.

«Користь від вакцинації перевищує можливі ризики виникнення тромбозів. Такі висновки надала Європейська асоціація з контролю лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) після дослідження поодиноких фактів ускладнень після щеплення вакциною AstraZeneca», - цитує МОЗ лікарку реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира, співзасновницю освітньої платформи Progress Дарію Сімчук.

За її словами, частота можливого виникнення тромбозів після вакцинації AstraZeneca вкрай низька: «Всі випадки, про які йдеться, – це всього 86. Наприклад, у Британії зробили понад 32 млн щеплень цим препаратом. Частота тромбозів склала 4,6 випадку на 1 мільйон вакцинованих пацієнтів. З них летальність складає 25%, тобто 1 випадок на 1 мільйон».

Лікарка уточнила, що в групі ризику виникнення тромбозів після вакцинації перебувають жінки до 60 років. При цьому чіткий перелік факторів ризику досі не ідентифікований, сьогоднішні висновки базуються на аналізі наявних випадків.

Сімчук також нагадала, що протипоказаннями до вакцинації є тяжка алергійна реакція на компоненти вакцини, алергійна реакція на першу дозу препарату, а також активне гостре захворювання. Решту протипоказань визначає індивідуально лікар для кожного пацієнта.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 26 квітня щеплення від коронавірусу зроблено 528 030 особам.