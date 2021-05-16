Британський патрульний корабель зайшов у Чорне море

До Чорного моря через протоку Босфор зайшов патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії OPV «Trent» (Р224).

Про це у Фейсбуці повідомляє керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень, керівник Моніторингової групи по санкціях, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, передає Укрінформ.

«Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників - саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодні для блокування частини ризиків. Про це «Морська ексертна платформа» каже вже півтора року - і як видно, не дарма», - написав Клименко.

Абревіатура OPV - це Offshore Patrol Vessels, тобто патрульний корабель прибережної зони. Новий корабель, прийнятий до складу Королівського флоту в серпні 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня військово-морські сили РФ провели ракетні стрільби в акваторії Чорного моря біля тимчасово окупованого Криму. Зокрема, по цілі була випущена ракета «Вулкан», здатна нести ядерний заряд.

1 травня Андрій Клименко заявив, що Росія де-факто окупувала близько третини української морської економічної зони, а військові кораблі РФ не поспішають покидати Чорне море, незважаючи на повідомлення російського оборонного відомства про їх вихід. За його словами, всі 15 одиниць Каспійської флотилії залишаються в Чорному морі.

Також він додав, що до 40% Чорного моря лишається перекритим, але в більшості випадків ніяких навчань там не проводиться.