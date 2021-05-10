Кораблі України і США провели навчання поблизу Одеси

Кораблі України і США провели навчання поблизу Одеси

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Укрінформ
Упродовж двох днів флагман Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп'ятников» і корабель Берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання у морі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Укрінформ.

«За задумом навчань відбувалась взаємодія двох прикордонних кораблів із долученням корабля ВМС України «Старобільськ». Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначили, що всі елементи навчань - відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля – традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ.

«Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ РФ не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів – оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації», - констатували в ДПСУ.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 травня флагман Морської охорони ДПСУ зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton на відстані понад 100 морських миль від Одеси. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди.

На 10 травня заплановано візит американського корабля до порту Одеси.

Фото: ДПСУ

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