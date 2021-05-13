США та Японія готові стримувати територіальні претензії Китаю — експерт

США та Японія готові до стримування територіальних претензій Китаю, а також розглядають сценарії ядерного стримування.

Про це заявив у ефірі телеканалу "Дом" редактор япономовної версії Укрінформу Такаші Хірано.

Він нагадав, що недавня зустріч президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Японії Йошіхіде Суґа в Білому домі була пов'язана з пріоритетами зовнішньої політики країн, а в спільній заяві США та Японії за підсумками зустрічі зокрема йдеться про острови Сенкаку, на які має претензії Китай.

"І також США вчергове підтвердили, що стаття 5 Японо-американського військового договору про безпеку поширюється до островів Сенкаку, на які претендує Китай. Також вони вкотре підкреслили важливість японо-американського союзу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Також вони виступили проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво офіційно в Китайському морі, і проти морських посягань та діяльності Китаю в Південно-Китайському морі", — підкреслив експерт.

Крім цього, в документі лідери згадали Тайвань і підкреслили "важливість миру і стабільності в Тайванській протоці".

"Зараз в адміністрації США досліджують можливості з боку Китаю взяти Тайвань військовим методом або силовим методом. Хоча США і Японія, підтримуючи Китай, одночасно обидві країни, мають хороші відносини з Тайванем, фактично сприймають Тайвань єдиною країною. І вони проти зміни статусу-кво силовим методом, тобто вони проти того, щоб Китай взяв контроль на острові Тайвань", — сказав він.

Хірано акцентував, що, хоча США вважають Китай "головним конкурентом" і заявляють про захист Японії всіма доступними засобами, включно з ядерною зброєю, і про стримування Китаю і Північної Кореї, проте про застосування цієї зброї не йдеться.

"Це теорія ядерного стримування — ядерна зброя є стримуванням якихось сценаріїв", — зазначив експерт.

Він нагадав, що подібний сценарій був у 1996 році, коли Китай запустив ракети в напрямку Тайваню, а США оперативно відправили туди два авіаносці, щоб запобігти подальшій ескалації.

Але сьогодні військовий потенціал Китаю значно потужніший, ніж був у 1996 році, тому США не зможуть самостійно запобігти силовим сценаріям Пекіна за рішенням територіальних суперечок. Тому США повинні співпрацювати з іншими країнами, упевнений Хірано.

Він зауважив, що й Китай шукає союзників, зокрема, в особі Росії, і за цим зближенням пильно стежать в Японії.

"Дійсно, японці розглядають можливий союз Росії та Китаю, тому що обидві країни розташовані безпосередньо поруч з Японією. І цей союз буде ще більшим викликом для Японії", — сказав Хірано.

У зв'язку з цим Японія проводить навчання з іншими країнами. Наприклад, у травні відбулися навчання за участю французів і американців. На думку експерта, таким чином країни демонструють Китаю свою готовність до можливих викликів.

Крім того, Хірано нагадав, що Велика Британія, Німеччина та Нідерланди збираються відправити свої військові кораблі до Індо-Тихоокеанського регіону.

"Тобто в першу чергу до Південно-Китайського моря та до Японії також, щоб показати, що вони досить уважно стежать за ситуацією, і це меседж китайцям і Китаю", — заявив експерт.