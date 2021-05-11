Кулеба розповів, як Україна має поводитись в умовах глобального протистояння США і Китаю

Україна в умовах нинішнього глобального протистояння між США та Китаєм має мінімізувати для себе пов’язані з цим ризики і отримати максимальні вигоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пріоритети наші традиційні, вони прописані в Конституції. Це дійсно насамперед рух до членства в ЄС та НАТО. Але це також пошук місця України й, будемо відверті, отримання вигод та мінімізація ризиків від того глобального протистояння, яке розгорнулося у світі між США та Китаєм. Я вважаю, що це дві найбільші потуги, які будуть змагатися у світі у найближче десятиліття», - сказав Кулеба.

Він спрогнозував, що інші, великі за розміром країни, такі як Росія, виступатимуть в ролі «трошки меншого партнера» Китаю, а хтось буде виступати партнером США.

«Це абсолютно нормальна зрозуміла модель, у якій треба існувати і в якій наша держава повинна, знову наголошую, мінімізувати ризики для себе і отримувати максимальні вигоди», - підкреслив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» присвячений обговоренню стратегії захисту і оборони держави. Зокрема, на ньому обговорюються питання, якими є і повинні стати Українська армія, Національна гвардія, Служба безпеки, Національна поліція, Державна прикордонна служба, що зроблено у сфері інформаційної безпеки, розвитку оборонно-промислового комплексу, які реформи Україна буде проводити та до яких кроків вдаватиметься заради членства в НАТО.