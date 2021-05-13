Польща послаблює карантин з випередженням
Про це на пресконференції у Варшаві повідомили глава уряду Польщі Матеуш Моравецький та міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.
“Я задоволений, що ми змогли здійснити хоч і малий, але крок у напрямку послаблення (карантинних обмежень – ред.), прискорюючи на тиждень відновлення роботи закладів культури”, - заявив Недзельський.
Він уточнив, що замість 28 травня, як планувалося раніше, кінотеатри, театри, філармонії тощо відновлять роботу 21 травня. А от фітнес-клуби, спортзали та солярії відчиняться 28 травня.
Своєю чергою Моравецький поінформував, що уряд планує найближчим часом відкрити можливість для щеплення 16-17-річних підлітків. За його словами, таку можливість дають дослідження вакцини компанії Pfizer.
За останню добу в Польщі зафіксовано 4255 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 343 особи.
Від початку кампанії вакцинації у країні зробили понад 14 млн щеплень, більш як 3,8 млн осіб отримали обидві вакцини проти коронавірусу.