Польща послаблює карантин з випередженням

У Польщі на тиждень раніше, ніж планувалося, відновлять роботу заклади культури – театри, кінотеатри, філармонії – які були зачинені на карантин.

Про це на пресконференції у Варшаві повідомили глава уряду Польщі Матеуш Моравецький та міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Я задоволений, що ми змогли здійснити хоч і малий, але крок у напрямку послаблення (карантинних обмежень – ред.), прискорюючи на тиждень відновлення роботи закладів культури”, - заявив Недзельський.

Він уточнив, що замість 28 травня, як планувалося раніше, кінотеатри, театри, філармонії тощо відновлять роботу 21 травня. А от фітнес-клуби, спортзали та солярії відчиняться 28 травня.

Своєю чергою Моравецький поінформував, що уряд планує найближчим часом відкрити можливість для щеплення 16-17-річних підлітків. За його словами, таку можливість дають дослідження вакцини компанії Pfizer.

За останню добу в Польщі зафіксовано 4255 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 343 особи.

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Від початку кампанії вакцинації у країні зробили понад 14 млн щеплень, більш як 3,8 млн осіб отримали обидві вакцини проти коронавірусу.