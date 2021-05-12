В Індії зафіксували новий рекорд смертей за добу

В Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків унаслідок коронавірусу - 4 205 смертей, в результаті чого загальна кількість загиблих перевищила чверть мільйона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Протягом останніх 24 годин в країні зафіксували 348 421 новий випадок COVID-19.

За даними міністерства охорони здоров'я Індії, загальне число випадків COVID-19 у країні сягнуло понад 23 млн.

Водночас експерти вважають, що навіть ці цифри є значно нижчими за реальні.

Ситуація з пандемією коронавірусу в Індії протягом останніх тижнів дуже загострилася. Країна посідає друге після США місце у світовій статистиці щодо поширення COVID-19.

Найбільшою проблемою в країні є відсутність кисню для хворих, а також недостатня кількість місць у лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, голова уряду Індії Нарендра Моді відмовився від особистої участі у запланованому на червень саміті лідерів країн "Великої сімки" (G7) у Лондоні через важку ситуацію з поширенням коронавірусу в його країні.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 12 травня зафіксували 160 334 125 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 331 400 смертей, одужали 138 098 126 осіб.