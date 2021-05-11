Напруженість на кордоні РФ і України залишається високою – Держдеп США

Росія неодноразово робила заяви про відведення військ від кордонів з Україною, однак провела лише передислокацію окремих сил, що не зменшило рівень напруженості в регіоні.

Про це заявив під час брифінгу в вівторок речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил РФ була передислокована. Напруженість залишається високою, оскільки Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону», - зауважив речник зовнішньополітичного відомства США

Він підкреслив, що концентрація російських військ у регіоні станом на зараз залишається найбільшою з часів вторгнення РФ в Україну в 2014 році.

«І тому це продовжує викликати занепокоєння», - підкреслив Райс.

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Представник Держдепу також зауважив, що американська сторона активно порушує цю тему в переговорах із союзниками й партнерами. Це питання обговорювалося на зустрічах в НАТО та на рівні міністрів G7, а також під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, уточнив Прайс.

У цьому зв’язку він вкотре підкреслив, що Сполучені Штати стоять поруч із Києвом на тлі російської агресії і продовжуватимуть це робити надалі.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.