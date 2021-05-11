Унаслідок ракетного обстрілу у Тель-Авіві загинула щонайменше одна людина

Як зазначає видання, пізнього вечора було здійснено ракетний обстріл Тель-Авіва, внаслідок чого чого загинула жінка, ще одна людина зазнала серйозних ушкоджень.

Обстріл стався за кілька годин після того, як рух ХАМАС попередив Ізраїль, що він випустить ракети по Тель-Авіву, якщо ЗС Ізраїлю продовживатимуть завдавати ударів у Секторі Газа.

Як повідомлялося, найзапекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбувалися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 вірян шпиталізували.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.