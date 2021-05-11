Ізраїль заявив, що посилить удари по Сектору Гази

Керівник генерального штабу ЦАХАЛу (Армія оборони Ізраїлю) генерал-лейтенант Авів Кохаві заявив, що Ізраїль посилить удари по об'єктах у Секторі Гази.

Як передає Укрінформ, про це інформує видання Arutz Sheva.

Після наради з оцінки ситуації Кохаві наказав військовим розширити та активізувати операцію "Вартовий стін" (Guardian of the Walls), повітряну кампанію, спрямовану проти угруповань "Хамас" та "Ісламський джихад" у Секторі Газа.

Окрім того, ЦАХАЛ посилить свої підрозділи, розташовані в районах, прилеглих до Сектору Гази.

Раніше сьогодні, міністр оборони Ізраїлю Бєня Ганц наказав продовжувати операцію "Вартовий стін", оскільки ракетні обстріли території Ізраїлю тривають.

Як повідомлялося, найзапекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбувалися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 вірян шпиталізували.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.