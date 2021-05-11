Ізраїль заявив, що посилить удари по Сектору Гази

Ізраїль заявив, що посилить удари по Сектору Гази

Укрінформ
Керівник генерального штабу ЦАХАЛу (Армія оборони Ізраїлю) генерал-лейтенант Авів Кохаві заявив, що Ізраїль посилить удари по об'єктах у Секторі Гази.

Як передає Укрінформ, про це інформує видання Arutz Sheva.

Після наради з оцінки ситуації Кохаві наказав військовим розширити та активізувати операцію "Вартовий стін" (Guardian of the Walls), повітряну кампанію, спрямовану проти угруповань "Хамас" та "Ісламський джихад" у Секторі Газа.

Окрім того, ЦАХАЛ посилить свої підрозділи, розташовані в районах, прилеглих до Сектору Гази.

Раніше сьогодні, міністр оборони Ізраїлю Бєня Ганц наказав продовжувати операцію "Вартовий стін", оскільки ракетні обстріли території Ізраїлю тривають.

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Як повідомлялося, найзапекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбувалися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 вірян шпиталізували.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.

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