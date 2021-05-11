ЄС до кінця року може виробити близько 10 мільярдів доз COVID-вакцин

На території ЄС розташовано понад 50 фармакологічних підприємств, які спроможні виробити близько 10 мільярдів доз вакцин різних типів проти коронавірусу до кінця року.

Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі нашим пріоритетом є збільшити виробництво вакцин, розблокувати певні напрямки експорту вакцин та їх компонентів. На території ЄС ми маємо понад 50 виробничих майданчиків. За оцінками, близько 10 мільярдів доз вакцини будуть вироблені на цих підприємствах вже протягом цього року», - сказав Шефчович.

Він зауважив, що надав міністрам докладну інформацію про зусилля Єврокомісії з протидії пандемії коронавірусу. Це, зокрема, стосується пропозицій щодо поступового полегшення обмежень на "несуттєві" (тобто не пов’язані із гострою або професійною потребою) поїздки в межах ЄС, а також укладення нового контракту на постачання 1,8 мільярда доз вакцини BioNTech-Pfizer протягом наступних двох років.

«В контексті нашої спільної роботи над Цифровим зеленим сертифікатом я наголосив на необхідності вивести законодавчу складову цього процесу на фінішну пряму вже до кінця нинішнього місяця. Водночас критично важливим є розробити ІТ та інші технічні аспекти, щоб країни-члени були об’єднані в загальну систему не пізніше кінця червня. Такі дії є ключовими, що дозволять нам забезпечити певну міру «нормальності» для цього літа», - сказав представник Єврокомісії.

Він нагадав, що на цей час Євросоюз експортував близько 200 мільйонів доз вакцин - стільки ж, скільки поставив для щеплення своїх громадян. Одним із проявів такої солідарності, за його словами, є рішення ЄС поставити до країн Західних Балкан 651 тисячу доз вакцини BioNTech-Pfizer вже до серпня.

Як повідомлялося, Євросоюз має намір до кінця червня ввести в дію Цифрові зелені сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію особи, результати тестів або про набутий імунітет після подолання хвороби. Володарі таких документів можуть бути позбавлені обмежень на подорожі в межах Євросоюзу та певних запобіжних заходів, зокрема обов’язкового проходження тестів перед поїздкою або дотримання карантинних самообмежень після прибуття. Підставою для таких послаблень може бути щеплення однією з вакцин, що зареєстровані в ЄС: BioNTech-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України готовий запровадити будь-яку модель «паспорта вакцинації» проти коронавірусу, яку погодить Євросоюз, включаючи цифрову форму з QR-кодом або формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту.