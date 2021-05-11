СБУ викрила шахраїв, які продавали підробку вакцини Pfizer

СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало нібито вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

"Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії Pfizer. Насправді вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції", - йдеться у повідомленні.

Як встановили службовці СБУ, до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. В інтернеті вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, які начебто мають можливість поставляти вакцину від Pfizer.

При цьому члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї дози «вакцини» становила $250.

Спецслужба встановила, що зловмисники були орієнтовані передусім на «клієнтів» з РФ та Індії. Задокументовано факти отримання передплат від «клієнтів» на тисячі доларів США.

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Канал незаконного продажу підробленої «вакцини» до інших країн викрито наприкінці квітня.

В СБУ наголосили, що відповідно до політики компанії «Пфайзер Продактс Інк», поставки вакцини проти COVID-19 здійснюються виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи Pfizer та державою Україна.

Як повідомлялося, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 865 590 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 695 осіб.

Фото: СБУ