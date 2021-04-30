СБУ викрила нову схему фальсифікації результатів COVID-тестів
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.
За інформацією спецслужби, зловмисники використовували відсутність належного контролю якості лабораторних досліджень. Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про їх результати.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. «Послугу» пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.
Співробітники СБУ задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Вартість «послуг» коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тис. грн. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома».
Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили документацію, зокрема, касові книги та квитанції; сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів; інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.
Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.
У СБУ наголосили, що своїми діями вони могли спричинити поширення пандемії COVID-19.
Як повідомлялось, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 тис. 72 нових випадки коронавірусної хвороби.
Фото: ssu.gov.ua