СБУ викрила нову схему фальсифікації результатів COVID-тестів

СБУ заблокувала нову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів; ділки вступили у змову з приватними медичними закладами та «якісно» підробляли результати тестів, із внесенням інформації у додаток «Дій вдома».

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

За інформацією спецслужби, зловмисники використовували відсутність належного контролю якості лабораторних досліджень. Ділки вступили у змову з персоналом приватних лабораторій для підробки довідок про їх результати.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори розмістили рекламу на онлайн-ресурсах про організацію видачі термінових довідок із негативними результатами тестів. «Послугу» пропонували українським громадянам, які повернулись із-за кордону для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Співробітники СБУ задокументували масове виготовлення підроблених довідок про результати проведення ПЛР-тестів у чотирьох київських приватних лабораторіях однієї комерційної структури. Вартість «послуг» коливалась залежно від терміновості видачі довідки і сягала до 1 тис. грн. Також зафіксовано, що персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані до мобільного додатку «Дій вдома».

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Під час обшуків у Києві правоохоронці вилучили документацію, зокрема, касові книги та квитанції; сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів; інші матеріали, що підтверджують проведення оборудок.

Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями 190 і 366 Кримінального кодексу України.

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У СБУ наголосили, що своїми діями вони могли спричинити поширення пандемії COVID-19.

Як повідомлялось, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 тис. 72 нових випадки коронавірусної хвороби.

Фото: ssu.gov.ua