СБУ попереджає про загрозу російських диверсій на Великдень

Напередодні Великодніх і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними в питаннях власної та громадської безпеки через вирогідність диверсій.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні", - йдетьсяу повідомленні.

Як зазначається, СБУ, як зазвичай, системно протидіє цим проявам. Зокрема, у більшості регіонів Служба протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів.

Водночас, в СБУ наголошують, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

Тому СБУ нагадує про цілодобову гарячу лінію - 0 800 501 482.

На неї потрібно телефонувати у тому разі, якщо маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій; помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей; побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів; виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Як повідомляв Укрінформ, кіберфахівці СБУ зірвали задум спецслужб РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.