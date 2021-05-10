Євросоюз зберігає лідерство за кількістю експортованих COVID-вакцин – Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили глобальні зусилля у боротьбі з пандемією коронавірусу та внесок Євросоюзу, який залишається ключовим міжнародним експортером вакцини проти коронавірусу.

Про це в понеділок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми говорили також про глобальне здоров’я та вакцинацію, розглянули результати, які посягає ЄС. Важливо зауважити, що Європейський Союз експортував майже 200 мільйонів доз вакцини, якщо точно – 192 мільйонів доз, і водночас активно проводить вакцинацію власного населення. Ці експортні зусилля є суттєво більшими за показники Китаю зі 147 мільйонами доз або Росії – лише 10 мільйонів доз. Ми (ЄС) будемо продовжувати відігравати роль у багатосторонній відповіді (на пандемію коронавірусу) в рамках COVAX», - сказав Боррель.

Як повідомлялося, Євросоюз на цей час виробив понад 400 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, та близько половини з них направив на експорт майже до 90 держав.

Станом на початок травня в Євросоюзі було зроблено понад 150 мільйонів щеплень від COVID-19, майже чверть європейського дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини. Кампанія вакцинації в країнах ЄС набирає обертів, тож Європейська Комісія сподівається охопити вакцинацією 70% населення Євросоюзу вже до липня поточного року.

Фото: European Union/EP