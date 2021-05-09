Президент Єврокомісії: Скасування патентів на COVID-вакцини - неблизька перспектива

Євросоюз готовий брати участь в обговоренні можливого припинення дії патентів на вакцини проти COVID-19, але це питання довгострокової перспективи, а вакцини потрібні терміново.

Про це на пресконференції за підсумками неформального «соціального» саміту ЄС у Порту заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно пропозицій про тимчасове скасування дії патентів з прав власності на вакцини, це є важливим питанням, і ми маємо бути відкритими для такої дискусії. Але ми маємо бути свідомими, що це тема довгострокова, вона не є темою для короткострокової або навіть середньострокової перспективи. Ми повинні не втратити з поля зору головні невідкладні потреби… Вони полягають у необхідності нарощування виробництва вакцин так швидко, як це можливо, та у їх справедливому розподілі», - сказала президент Єврокомісії.

За її словами, не варто уникати обговорення таких питань як передача необхідної інформації, належна кваліфікація працівників, наявність виробничих і технологічних спроможностей забезпечити дотримання дуже складного процесу, щоб отримати дійсно ефективні та безпечні вакцини.

«Ми бачили в процесі виробництва вже схвалених вакцин, як важко налагодити їх стабільне постачання. Є виробничі лінії та компанії, які до сьогодні не можуть поставити необхідну кількість вакцин з огляду на дуже складне виробництво. Ми маємо це обговорити - як і питання ліцензування та його ціни. Але це не відбудеться протягом наступних місяців, імовірно, навіть протягом року, і не принесе жодних вакцин. А вакцини нам потрібні просто зараз», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Вона означила три напрямки, які обов’язково мають враховуватися під час обговорення теми інтелектуальної власності на вакцини.

Перший стосується того, що потенційний виробник має бути готовим постачати вакцину на експорт. Наприклад, Євросоюз на цей час виробив більш як 400 мільйонів доз і близько половини з них поставив на експорт, майже до 90 держав. Така готовність виробників до експорту є передумовою для усунення «вузьких місць», пов’язаних із глобальною нестачею вакцин.

Другий напрямок – це здатність такого виробника підтримувати фонд COVAX для постачання вакцини країнам з низькими та середніми доходами, як це робить ЄС уже зараз. Крім того, країни Євросоюзу, такі як Румунія, Франція, Австрія вже діляться вакцинами з партнерами та сусідами, такі самі зобов’язання взяли на себе Іспанія, Португалія, Швеція і Польща.

Третя тема – це порядок інвестицій у глобальне виробництво. Євросоюз зробив великі інвестиції за угодами форвардної закупівлі, що сприяло випуску вакцин, та інвестує у збільшення їх виробництва просто зараз. Але очевидно, що розвиток ситуації буде потребувати збільшення інвестицій у глобальні виробничі потужності.

Наприклад, Єврокомісія спільно із Німеччиною допомагає розвинути місцеві фармакологічні виробничі спроможності в низці країн Африки.

«Ті регіони, які вироблятимуть вакцину, мають ділитися ними шляхом експорту. На сьогодні ми є єдиним демократичним регіоном у світі, який виробляє вакцини у великих обсягах та експортує в середньому 50 відсотків від виробництва. Це дозволяє мати вакцини просто зараз», - наголосила президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення дії патентів на вакцини проти COVID-19 задля сприяння ширшому виробництву. Але, за його словами, це рішення не є «магічною пігулкою» для усунення глобальної нестачі вакцин у короткотерміновій перспективі.