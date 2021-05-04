В Євросоюзі зробили 150 мільйонів COVID-щеплень

В Євросоюзі зробили 150 мільйонів COVID-щеплень

Укрінформ
У країнах ЄС станом на 4 травня зробили 150 мільйонів щеплень від COVID-19. Планується щепити 70% дорослого населення Євроспільноти до кінця липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Урсула фон дер Ляєн у власному Твітері.

"Вакцинація набирає обертів у всьому ЄС. Ми щойно пройшли 150 мільйонів щеплень. Чверть усіх європейців отримали першу дозу вакцини. У нас вистачить доз для щеплення 70% дорослих з ЄС у липні", - написала голова Єврокомісії.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 4 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 154 197 346. При цьому 131 617 847 осіб одужали, 3 227 202 пацієнтів померли.

Фото: Belga

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