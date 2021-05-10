Боррель: ЄС не пропонуватиме країнам-членам висилати російських дипломатів

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися в понеділок у форматі засідання Ради ЄС, обговорили напругу у відносинах між ЄС та Росією, і результати цієї дискусії будуть враховані під час обговорення цієї ж теми на вищому рівні Євросоюзу 25 травня.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми ще раз висловили нашу солідарність із Чеською Республікою і Болгарією, в світлі нещодавніх подій, що пов’язані із Росією. Я вимушений знову повторити, що тенденція негативних дій російської влади продовжується, і вони лише додають динаміці ескалації. Цей обмін буде врахований під час дискусії в рамках наступної Європейської ради щодо відносин між ЄС і Росією 25 травня», - сказав Боррель.

Водночас він повідомив, що ЄС намагається уникати ескалації відносин з Росією, і не буде пропонувати країнам-членам вдаватися до висилання російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою, велика кількість дипломатів якої були вислані з Росії.

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Як повідомляв Укрінформ, кілька тижнів тому між Чехією та Росією виник дипломатичний скандал після того, як чеські спецслужби дійшли висновку про причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року.

Своєю чергою прокуратура Болгарії визнала, що має підстави для припущення зв’язку між спробою отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії, а також щодо причетності до цих інцидентів російських громадян.

Фото: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación