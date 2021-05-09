У Росії на полюванні зник чиновник, відповідальний за лікування Навального в Омську

На півночі Омської області під час полювання зник глава омського регіонального МОЗ Олександр Мураховський. Його розшукують другу добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

"Раніше в пресслужбі УМВС Росії по регіону розповіли, що напередодні в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Поспелово Большеуковського району з мисливської бази на квадроциклі в ліс поїхав житель Омська 1971 року народження. Близько доби знайомі зниклого робили самостійні спроби знайти чоловіка, після чого повідомили про те, що трапилося, в поліцію ", - йдеться в повідомленні.

Інформоване джерело сказало Інтерфаксу, що мова йде про міністра регіонального охорони здоров'я Олександра Мураховського.

Як задзначили в регіональному УМВС, на даний час в пошуках задіяно особовий склад пункту поліції "Большеуковський", співробітники Росгвардіі, мисливські інспектори і місцеві жителі. Зазначається, що вони значно ускладнюються важкопрохідністю місцевості, наявністю заболочених ділянок.

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За повідомленнях ЗМІ, недподалік місця, де виявили квадроцикл зниклого безвісти Мураховського, помітили двох ведмедів.

Раніше Мураховський був головлікарем омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 (ЛШМД-1), в якій лікували опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву, він був терміново госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після втрати свідомості.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок».