Керівник штабів Навального заявив про їх офіційний розпуск

Засновник і керівник мережі штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков оголосив про їх офіційне закриття у зв'язку з нещодавніми діями прокуратури РФ.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у відеозверненні на своєму каналі на Ютубі.

«На жаль, треба чесно сказати - працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального », - заявив він.

Волков додав, що зберегти роботу штабів у їх нинішньому вигляді неможливо, оскільки вона «негайно буде підведена під статтю про екстремізм і потягне за собою кримінальні терміни».

Аналізуючи перспективи майбутньої форми роботи штабів, Волков припустив, що «деякі штаби закриються, але більшість продовжать роботу як незалежні суспільно-політичні рухи».

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Як повідомлялося, 16 квітня прокуратура Москви подала до Мосміськсуду позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним.

26 квітня в Росії прокуратура Москви призупинила діяльність штабів політика Олексія Навального до рішення Мосміськсуду за позовом про визнання їх екстремістськими організаціями.

Фото: ЕРА