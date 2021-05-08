Канада дасть іншим країнам понад $300 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Канада виділить країнам, що розвиваються, 375 млн доларів (близько 310 млн дол США) на підтримку зусиль у протидії COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Аби допомогти країнам із низькими та середніми доходами отримати доступ до тестування, лікування та вакцин, ми додатково виділимо 375 млн дол платформі Прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19”, - сказав Трюдо.

За його словами, на міжнародному рівні Канада завжди твердо виступала на підтримку рівного доступу до вакцин.

“Ми мобілізували понад 2,5 млрд дол (близько 2 млрд дол США) у відповідь на COVID-19, що робить наш уряд одним із найбільших донорів глобальних зусиль”, - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, платформа Прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) - це механізм глобальної співпраці з метою прискорення розвитку, виробництва та забезпечення доступності тестів, лікування та вакцин проти COVID-19. Його структурою є фонд COVAX, який має на меті закупити принаймні 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року, у тому числі 1,3 млрд - для країн з низькими та середніми доходами.