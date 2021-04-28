Канада теж допоможе Індії, яка потерпає від COVID-19

Канада надасть Індії гуманітарну допомогу для полегшення складної ситуації у країні, пов’язаної зі значним зростанням кількості інфікованих COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд.

“Канада підтримує народ Індії, який переживає складний період. Ці кошти допоможуть вдовольнити найбільш нагальні медичні потреби, зокрема дозволивши придбати й розповсюдити важливі товари й підтримати життєво важливі послуги із переливання крові та надання невідкладної допомоги”, - сказала Гулд.

За її словами, Канада невідкладно передасть індійському Комітету Червоного хреста 10 млн канадських дол. (близько 8 млн дол. США).

У міністерстві міжнародного розвитку Канади уточнили, що канадські кошти “дозволять закупити важливу медичну продукцію, в тому числі кисневі балони для лікарень”.

Як повідомляв Укрінформ, органи охорони здоров’я Індії заявили про рекордне зростання в неділю захворюваності (349 691 випадок) та смертності (2 767). Кремацію тіл здійснюють на вулицях. Лікарні в столиці Індії Делі не мають кисню і відмовляють пацієнтам у лікуванні.

Франція, Гонконг, Канада, Британія та інші країни призупинили авіасполучення з Індією.

Про надання допомоги Індії також заявили у ЄС, Франції та США.

Фото: АА