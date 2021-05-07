Сьомий рік поспіль Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина організувало церемонію зі вшанування пам’яті українських жертв Другої світової війни у центрі Берліна, біля монумента радянським воїнам у Тіргартені.

Церемонія відбулася напередодні святкування Дня Перемоги в Другій світовій війні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За погодженням із Сенатом та мерією Берліна та з урахуванням усіх протиепідеміологічних заходів у покладанні вінків та квітів взяли участь представники федерального уряду, Бундестагу, влади Берліна та землі Бранденбург, посли і військові аташе низки країн, представники української громади.

Церемонію відвідав також 93-річний вінничанин Семен Клейман, який був мобілізований у 1943 році, воював у складі Другого Українського фронту, був двічі поранений. На фронт, розповів Клейман, він пішов у 17 років, закінчив війну в Чехословаччині, звільнював Прагу.

У Берліні вшанували пам’ять українських жертв нацизму / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

«Це була найстрашніша найкровопролитніша війна. Ми дуже велику ціну заплатили. Не може більше такої війни бути. Сподіваюсь, що всі політики будуть розумні і не допустять, щоб ще розгорілася така війна», - сказав ветеран.

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Хвилиною мовчання присутні вшанували 60 мільйонів жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких більше 8 мільйонів українців.

«Тут сьогодні ми вшановували лише воїнів Червоної армії, тих, хто воювали та звільнювали Європу від нацизму. Але в Німеччині мало хто знає про величезні жертви серед мирного населення. В Україні - це понад 5 млн людей, які загинули, з них півтора мільйони українських євреїв», - сказав українським журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник.

Він активно відстоює ідею створення в центрі Берліна окремого пам’ятника українським жертвам нацизму, щоб німецьке суспільство зрозуміло величезну історичну відповідальність перед нашим народом. Попри те, що до сих пір Бундестаг, а саме він ухвалює такі рішення, не відповів на прохання української сторони, Мельник налаштований оптимістично.

«Я дуже оптимістично дивлюсь на перспективу. Звісно, це вже не станеться під час цієї каденції парламенту. У мене є гарне відчуття, що наступний склад парламенту, наступна коаліція, якою б вона не була, матиме більше розуміння до цього прохання з боку українців. Рано чи пізно пам’ятник постане в центрі Берліна», - заявив посол.

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Він зазначив, що проти загарбників у рядах Червоної армії боролися понад 6 мільйонів українців, а 250 тисяч – у збройних силах антигітлерівської коаліції. Всі душі вбитих солдатів та цивільних заслуговують на вічну пам’ять і пошану. У Німеччині, зауважив дипломат, досі існує велетенська біла пляма щодо тої величезної ціни, яку український народ заплатив за звільнення Європи від нацизму.

Як повідомляв Укрінформ, майже половина опитаних українців погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту «Молотова-Ріббентропа». Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були презентовані в Укрінформі.