Більшість українців підтримують заборону георгіївської стрічки

Більшість українців підтримують заборону георгіївської стрічки

Опитування
Укрінформ
Більшість опитаних українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки.

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були презентовані в Укрінформі.

“43% українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки, проти цього – 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, ще 13% не визначилися зі своїм ставленням”, - свідчать результати опитування.

У західному та центральному регіонах більшість підтримує це рішення (64% та 47% відповідно). На півдні та сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують – 33% на півдні та 43% у східному регіоні. Підтримують це рішення електорати усіх партій, окрім ОПЗЖ.

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Згідно з даними дослідження, про акцію “Безсмертний полк” не чули 40% українців. Чули про неї та позитивно ставляться 27% громадян, обізнані та негативно ставляться – 11%.

У західному та центральному регіонах найбільше громадян, які взагалі не чули про цю акцію (54% та 45% відповідно). Найбільше тих, хто обізнаний та позитивно ставиться – на півдні та сході України (46% та 35% відповідно).

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Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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