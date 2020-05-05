Більшість українців нічого не знають про проросійську акцію "Безсмертний полк", що проводиться 9 травня.

Про це йдеться в презентованому 5 травня дослідженні "День Перемоги і його місце в історичній пам'яті українців", проведеному фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Більшість українців (51%) не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня. Ще 12% знають про них, але ставляться до них негативно. Знають та позитивно ставляться 18%, нейтрально ставляться 12%. У всіх регіонах понад 50% не знають про цей захід, окрім Сходу, де обізнаність дещо вища (нічого не знають 33%). На Сході також більше і позитивних ставлень – 32% проти 25% на Півдні, 15% у Центрі та 9% на Заході", - зазначається в дослідженні.

Як сказав голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, коментуючи ці результати опитування, той факт, що більшість українців не знають про "Безсмертний полк", свідчить, що українське суспільство "не дуже сприймає ці культурні продукти і суспільні практики, які потрапляють до нас з-за порєбрика".

Водночас він вважає, що це може бути знаком для всіляких ворожих ідеологічних організацій для того, щоб інтенсифікувати роботу.

"Тут дуже важливо, щоб українське суспільство виробило свої культурні продукти, спрямовані на це, інакше це місце буде зайняте. 50% необізнаності і байдужості - це ніша, яку можуть зайняти ті, хто люблять інструменталізувати поле пам’яті в політичних цілях", - підкреслив Дробович.

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Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.