Майже половина українців підтримує визнання воїнів УПА

Про це сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов 5 травня під час онлайн-презентації дослідження «День Перемоги і його місце в історичній пам'яті українців», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Позитивне ставлення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями на незалежність України – це рішення вже законодавчо закріплене - переважає по всій країні. Його підтримують 44,4%. І очікувано більше прихильників визнання УПА на Заході та в Центрі. Але також ми бачимо, що й на Півдні та Сході баланс думок приблизно рівний, тобто близько 30% людей там і позитивно ставляться до цього, і негативно», - зазначив Шаповалов.

Відповідно до результатів дослідження, 22% - проти цього рішення, для 16% це байдуже і ще 17% громадян не визначилися із відповіддю.

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.