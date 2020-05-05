Майже половина українців підтримує визнання воїнів УПА

Майже половина українців підтримує визнання воїнів УПА

Опитування
Укрінформ
Українці по всій країні переважно позитивно ставляться до визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність.

Про це сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов 5 травня під час онлайн-презентації дослідження «День Перемоги і його місце в історичній пам'яті українців», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Позитивне ставлення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями на незалежність України – це рішення вже законодавчо закріплене - переважає по всій країні. Його підтримують 44,4%. І очікувано більше прихильників визнання УПА на Заході та в Центрі. Але також ми бачимо, що й на Півдні та Сході баланс думок приблизно рівний, тобто близько 30% людей там і позитивно ставляться до цього, і негативно», - зазначив Шаповалов.

Відповідно до результатів дослідження, 22% - проти цього рішення, для 16% це байдуже і ще 17% громадян не визначилися із відповіддю.

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Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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