Рішення про заборону "георгіївської стрічки" підтримує третина українців.

Про це повідомив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов 5 травня під час онлайн-презентації дослідження "День Перемоги і його місце в історичній пам'яті українців".

"До рішення про заборону "георгіївської стрічки" – це законодавча заборона, яка діє з 2017 року, - третина респондентів ставиться позитивно. Ще близько третини засуджує це рішення. Для 25% це байдуже", - повідомив Шаповалов.

Він зазначив, що прихильників цього рішення найбільше на Заході (44% підтримують, 23,2% не підтримують), у Центральному регіоні думки поділилися навпіл (по 30–31%), найменше прихильників – на Півдні та Сході (близько 20% підтримують таке рішення, 40% не підтримують).

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.