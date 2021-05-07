На Донеччині перепоховали 99 воїнів Другої світової

На Донеччині перепоховали 99 воїнів, що загинули в роки Другої світової війни і останки яких були знайдені пошуковцями Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм».

Як передає Укрінформ, про це 7 травня повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Сьогодні перепоховали останки 99 воїнів 9-ї та 12-ї армій, 3-ї та 8-ї Гвардійських армій, які загинули в боях при звільненні Краматорського району в 1941-1943 роках», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що серед цих воїнів, за знайденими медалями, капсулами, паперовими фрагментами документів ідентифіковано таких військових: Машкин Микола Йосипович, 1923 року народження, гвардії молодший сержант, 2-га гвардійська мотобригада; Леонов Іван Петрович, 1923 року народження, 390-а гвардійська стрілкова дивізія; Ладигін Михайло Сергійович, 1921 року народження, 79-а гвардійська стрілкова дивізія; Кочнев Р.А. 1912 року народження (напис на ложці); Тагеньєв (напис на ложці); Е.А.И. (напис на гільзі) та Л.І.В. (напис на бритві).

На Донеччині перепоховали 99 воїнів, що загинули в роки Другої світової війни / Фото: Донецька ОДА

Серед встановлених імен є гвардії лейтенант 12 гвардійського стрілецького полку 39 гвардійської стрілецької дивізії Бозорбаєв Укекбай, 1913 року народження, нагороджений медаллю «За відвагу». Останки загиблого передані військовому аташе при Посольстві Республіки Казахстан в Україні полковнику Нуржану Омарову.

Зазначено, що на місці перепоховання - біля братської могили загиблих воїнів Другої світової війни у селі Микільське Святогірської територіальної громади відбувся меморіальний мітинг до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом.

У заході взяли участь командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, військовий аташе при Посольстві Республіки Казахстан в Україні полковник Нуржан Омаров, заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін, голова Краматорської райдержадміністрації Андрій Панков, військовослужбовці, мешканці громади.