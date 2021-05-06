У Слов’янську попрощалися з 99-ма воїнами Другої світової, яких знайшли пошуковці

У Слов’янську сьогодні попрощалися з 99-ма воїнами Другої світової війни, останки яких були знайдені пошуковцями Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм».

Як передає Укрінформ, про це 6 травня повідомили на сайті Слов’янської міської ради.

«У Слов’янську прощалися з воїнами Другої світової війни - дев’яносто дев’ять бійців Другої світової війни будуть перепоховані завтра, 7 травня, у братській могилі в селі Нікольське. Сьогодні біля пам’ятника Слави у парку Шовковичний відбулося прощання з героями, полеглими у боях за рідну землю три чверті століття тому», - йдеться у повідомленні.

На церемонії прощання були присутні заступники міського голови Слов’янська, представники НГУ, Нацполіції, військкомату, батьки загиблого бійця АТО Романа Напрягла, співробітники органів місцевого самоврядування, спортсмени, небайдужі громадяни міста.

У Слов’янську попрощалися з 99-ма воїнами Другої світової війни, яких знайшли пошуковці / Фото: Слов’янська міська рада

Також були присутні пошуковці Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» місії «Чорний тюльпан» на чолі із своїм керівником Олексієм Юковим. Саме вони «підняли» із землі колишнього Слов’янського району ці останки воїнів Другої світової.

Як розповів Юков, усього було знайдено 112 героїв далекої війни, ідентифікувати вдалося лише шістьох із них. Серед тих, кому змогли повернути імена, - громадяни України, Казахстану, Білорусі, РФ. Їхні останки вже передані представникам інших держав. Воїни після майже вісімдесяти років небуття повернуться у рідну землю. Ще семеро бійців знаходяться на ідентифікації у Києві, і пошуковці не втрачають надії, що й вони не залишаться безіменними героями.

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«Ми не можемо навіть сказати, скільки бійців Другої світової залишаються непохованими, незнайденими лише у нашому районі. Це страшно, коли люди, що поклали життя за свою Вітчизну, не мають навіть останнього притулку. Знайти їх, віддати їм шану, перш за все, потрібно нам самим. Саме в цьому і полягає пам’ять про загиблих», - підкреслив Юков.

Від Слов’янської міської ради пошуковики були нагороджені почесними грамотами.

Церемонія прощання завершилася покладанням квітів на труни з бійцями далекої війни.