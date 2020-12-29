У Львові перепоховали 428 жертв політичних репресій

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

У співпраці з меморіальним музеєм «Територія терору» фахівці комунального підприємства «Доля» упродовж 2017-2018 років провели ексгумацію останків 428 в’язнів Пересильної тюрми № 25.

На Личакові перепоховали в’язнів Пересильної тюрми № 25 / Фото: Прес-служба ОДА

Присутні вшанували пам’ять загиблих покладанням квітів та лампадок до місця поховання та виконали Державний Гімн України. Також відбулась громадська панахида.

Як повідомлялося, Пересильна тюрма № 25 була створена у Львові восени 1944 року радянською окупаційною адміністрацією.

Це була одна з найбільших тюрем такого типу в УРСР. В роки німецької окупації на цій ділянці міста знаходилось «львівське ґето». На території тюрми були розташовані 21 барак, приміщення адміністрації, госпіталь. Тюрма була огороджена цегляним і дерев’яним парканом заввишки 3 м. Основним призначенням був збір та відправка в’язнів «етапами» у виправно-трудові табори ГУЛАГу.