США прагнуть захистити і відновити міжнародний порядок – Блінкен

Мета Сполучених Штатів Америки - захистити, підтримати і відновити міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи у п’ятницю на онлайн-брифінгу Ради Безпеки ООН, присвяченому розвиткові багатосторонності в рамках ООН, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Наша мета – захистити, підтримати й відновити міжнародний порядок, який ґрунтується на правилах», - наголосив Блінкен.

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За його словами, в останні роки були спроби підірвати міжнародне право, але жодна держава не може порушувати міжнародне право, намагатися змінити кордони чи вирішувати територіальні спори насильницьким способом.

«Ці ворожі дії підривають міжнародний мир і безпеку, а держави-члени ООН, особливо постійні члени Радбезу, за статутом ООН повинні захищати правила, притягнути до відповідальності тих, хто порушує міжнародне право, боротися з безкарністю», - сказав державний секретар.

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Серед таких дій він також назвав корупцію, дезінформацію та переслідування журналістів.

Блінкен наголосив, що США за президенства Джо Байдена беруть активну участь у діяльності міжнародних інститутів, повернулися у ВООЗ, до Паризької угоди щодо змін клімату, в Раду ООН з прав людини, у дипломатичну сферу, працюють над нерозповсюдженням ядерної зброї, виділили багато коштів для механізму COVAX, надали десятки мільйонів доз вакцини проти ковіду для інших країн «без будь-яких політичних аспектів».

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, Президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрівся з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.