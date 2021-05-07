Блінкен назвав два важливі питання стосовно агресії Росії проти України

Сполучені Штати Америки у міжнародній політиці не оперують поняттями «червоних ліній», але водночас не приймають підходу, згідно з яким країни мають якісь сфери впливу або можуть силою змінити кордон свого сусіда.

Як передає Укрінформ, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми не говоримо поняттями «червоних ліній». Але зрозуміло ось що, і це пов’язано з подіями 2014 року, – два важливі питання, коли йдеться про агресію Росії проти України. Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни мають якісь сфери впливу, мав відійти в минуле після Другої світової війни. Ми не приймаємо такий підхід», - сказав Блінкен.

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Він додав, що йдеться також про принцип, за яким країна не може просто так взяти і силою змінити кордон свого сусіда.

«Жодна країна не має права казати іншій країні, яку політику їй провадити, з ким співпрацювати», - наголосив держсекретар США.

За його словами, ці принципи стосуються ситуації в Україні та російської агресії, а також інших частин світу.

«Якщо ми допустимо безкарне порушення цих принципів, це стане сигналом не лише для Росії, але й для інших країн, – що правила не мають значення, що країни можуть поводитися як завгодно. Це – шлях до міжнародної системи, яка розвалиться, це рецепт не для співпраці, а для конфлікту. Це – поганий рецепт, проти якого ми виступаємо», - акцентував Блінкен.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін під час свого звернення до Федеральних зборів (російського парламенту) 21 квітня застеріг інші країни від переходу «червоної лінії» з Росією, яку, за його словами, РФ визначатиме сама.

Фото: Телеграм Дениса Шмигаля