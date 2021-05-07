Литовська Northway Biotech оголосила про створення ліків проти COVID-19

Литовська компанія Northway Biotech, яка базується у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Baltic Times.

«Ми передали їх (ліки - ред.) швейцарцям для клінічних досліджень. У відповідь на запитання про те, чи створено у Литві ліки проти коронавірусу, можу сказати, що так, (створення ліків – ред.) доведено до такого рівня, що нині відбуваються клінічні дослідження», - сказав голова правління Northway Biotech Владас Бумеліс.

За його словами, рівень ефективності препарату стане зрозумілим уже цьогоріч.

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Бумеліс додав, що компанія приступає до створення ще одних ліків проти COVID-19.

«Також почнемо з нуля робити це (виробництво ліків – ред.) з іншою американською компанією», - сказав він.

Голова правління Northway Biotech зазначив, що створені в литовських лабораторіях ліки проти коронавірусу можуть стати першими у світі.

«На даний момент немає ліків проти коронавірусу. Те, що ми створюємо, все одно має з'явитися, оскільки не всі люди захочуть пройти вакцинацію. Але якщо ви не щеплені і заразитеся, вам буде, чим лікуватися», - сказав Бумеліс.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 7 травня зафіксували 156 696 833 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 269 661 випадок смерті, одужали 134 069 063 людини.

Фото: baltictimes.com