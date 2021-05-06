Степанов: Жодну російську вакцину в Україні не зареєструють, поки я міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував позов харків’янина, який хоче, щоб в Україні була доступна російська COVID-вакцина "Спутник" , зазначивши, що не допустить цього, поки обіймає посаду глави МОЗ.

Про це урядовець заявив в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє Укрінформ.

«Це виключено, навіть якщо вони й надалі подаватимуть в суди. Російська вакцина «Супутник» або інша російська вакцина, поки я міністр охорони здоров'я, зареєстрована в Україні не буде. Крапка», — заявив він.

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Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов жителя Харкова, який хоче, щоб в Україні була доступна російська COVID-вакцина "Спутник", а керівник МОЗ Максим Степанов подав у відставку.