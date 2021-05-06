У Туреччині через пандемію перенесли на серпень проведення найбільшої військової виставки
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення профільного оборонного видання Defehse Here у Tвіттері.
«Цьогорічна міжнародна виставка оборонної промисловості IDEF2021, проведення якої планувалося 25-28 травня, перенесена. Виставка буде проведена в серпні 2021 року», - повідомляє видання.
Проведення IDEF 2021 було відкладено відповідно до рекомендацій наукової ради міністерства охорони здоров’я Туреччини.
IDEF 2021 відбудеться 17-20 серпня цього року.
Як повідомлялося, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити повний локдаун до 17 травня.
За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 29 тис. нових випадків інфікування. 336 людей померли, 38,2 тис. одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,9 млн, ще 14,3 млн отримали першу дозу вакцини.