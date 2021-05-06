У Туреччині через пандемію перенесли на серпень проведення найбільшої військової виставки

Найбільша оборонна виставка, яка щороку проводиться у Туреччині за участю сотень оборонних компаній із різних країн світу, перенесена на серпень через епідситуацію та глобальну пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення профільного оборонного видання Defehse Here у Tвіттері.

«Цьогорічна міжнародна виставка оборонної промисловості IDEF2021, проведення якої планувалося 25-28 травня, перенесена. Виставка буде проведена в серпні 2021 року», - повідомляє видання.

Проведення IDEF 2021 було відкладено відповідно до рекомендацій наукової ради міністерства охорони здоров’я Туреччини.

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IDEF 2021 відбудеться 17-20 серпня цього року.

Як повідомлялося, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити повний локдаун до 17 травня.

За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 29 тис. нових випадків інфікування. 336 людей померли, 38,2 тис. одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,9 млн, ще 14,3 млн отримали першу дозу вакцини.