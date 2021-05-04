У Туреччині закликали ЗМІ не показувати відео із заповненими вулицями

У Туреччині держрегулятор медіа через локдаун закликав телеканали не показувати відео, які зображають людні місця та заповнені вулиці, оскільки це створює враження масового порушення карантину.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твітер-повідомлення Ілхана Шехіна, очільника вищої ради радіо і телебачення (RTÜK).

«Метою нашого нагадування є внесок у завершення повного періоду закриття, в якому ми доклали великих зусиль для свого здоров’я на національному рівні», - пояснив Шахін надані RTÜK рекомендації щодо відеоконтенту.

Він вказує, що в той час, коли вулиці та громадські місця були порожніми, з відеоконтенту складалося враження, що всі ринулися за покупками.

Своє бачення щодо відеоконтенту в період локдауну RTÜK виклав у вигляді комюніке, яке держрегулятор вважає «конструктивним нагадуванням». В опозиції такі дії вважають спробою застосування цензури.

Як повідомлялося, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити повний локдаун до 17 травня.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 24,7 тисяч нових випадків інфікування. 347 людей померли, 35,4 тисячі одужали. Станом на ранок сьогодні в країні вакциновано повністю 9,5 млн, ще 14 млн отримали першу дозу вакцини.