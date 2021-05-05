Президент Киргизстану підписав нову Конституцію

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав у середу Конституцію Киргизької Республіки, прийняту на референдумі 11 квітня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на 24.kg.

Глава держави також підписав відповідний Закон Киргизької Республіки «Про Конституцію Киргизької Республіки».

Раніше за варіант, орієнтований на встановлення жорсткої вертикалі президентської влади, проголосували 79,3 відсотка, проти - 13,7 відсотка від загальної кількості тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Явка становила 36,6 відсотка.

Новий Основний закон передбачає перехід до президентської форми правління та ряд інших змін, пов'язаних з організацією системи влади в республіці, в тому числі скорочення кількості депутатів парламенту з нинішніх 120 до 90.

Плебісцит відбувся 11 квітня, в один день з місцевими виборами у 28 містах і 420 аймаках.

На церемонії оголошення послання глави держави народу країни учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час останніх подій на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону в Баткенській області.

Як повідомлялося, конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану спалахнув 28 квітня через ділянку водорозподільного пункту "Головний". Спроба однієї зі сторін встановити там відеоспостереження призвела до зіткнень за участю військових і з застосуванням вогнепальної зброї.

Увечері 29 квітня сторони домовилися про припинення вогню і відведення сил від кордону, але наступного дня стрілянина відновилася. Згідно з останніми даними, з обох сторін загинули понад 40 осіб, ще понад 250 отримали ушкодження.

1 травня президенти Садир Жапаров і Емомалі Рахмон провели телефонні переговори і домовилися про відведення військової сили з прикордонних районів.