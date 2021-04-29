На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталися сутички зі стріляниною - тривають переговори

На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, представники країн домовилися вирішити поточний конфлікт на кордоні дипломатичним шляхом.

Як передає Укрінформ, про це інформує Азія Плюс.

З цією метою, сьогодні має відбутись зустріч очільників силових відомств обох країн.

"За дорученням керівництва країни таджицька сторона буде повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Питання остаточно перенесене у політично-дипломатичне русло. Сьогодні ввечері в Ісфарі (місто у Таджикистані - ред.) пройдуть переговори голів правоохоронних органів двох країн", - повідомили у МЗС Таджикистану.

Як зазначається, з ініціативи киргизької сторони відбулися переговори міністрів закордонних справ двох країн. Сторони наголосили на необхідності вирішити цей конфлікт у дипломатично-політичному руслі.

Як повідомляли ЗМІ, у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталася сутичка, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

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Фото: asiaplustj.info

Також з’явилася інформація про стрілянину між таджицькими та киргизькими прикордонниками в Лейлекському районі та про те, що таджицькі військові напали на пункти прикордонного контролю Киргизстану, а киргизькі силовики у відповідь захопили один з таджицьких пунктів. У прикордонній службі КР заявили, що по всьому периметру з обох сторін стягують додаткові сили та засоби. Повідомляється, що жителів киргизьких сіл на кордоні з Таджикистаном евакуюють.

За даними Міністерства охорони здоров’я Киргизстану, внаслідок конфлікту постраждала щонайменше 31 особа, одна загинула. Азія-Плюс з посиланням на джерело повідомляє, що з таджицької сторони загинули три людини, кількість постраждалих зросла до 31.

Киргизстан та Таджикистан розділяє кордон протяжністю 970 кілометрів. З них погоджено 519 кілометрів, решта вважається спірною.

Перше фото: Jengish Aldarov / RFE / RL