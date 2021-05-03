Президент Киргизстану має надію, що мир із Таджикистаном збереже комісія старійшин

Президент Киргизстану Садир Жапаров запропонував Таджикистану створити комісію для запобігання новим конфліктам на кордоні.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ

"Комісія з підтримання миру", з ініціативою створення якої виступив лідер Киргизстану, має складатися зі старійшин, які мешкають у прикордонних селах обох країн

Зазначається, що коментуючи конфлікт на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном, Жапаров указав, що ніколи не дозволить армії своєї країни "вдертися в села сусідньої держави, атакувати мирних жителів і зруйнувати їхні будинки". "Я зажадав від них не виходити за межі Киргизстану і не стріляти першими", - наводить видання слова президента.

Про реакцію Таджикистану на цю ініціативу поки що нічого не повідомляється.

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Як повідомлялося, конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану спалахнув 28 квітня через ділянку водорозподільного пункту "Головний". Спроба однієї зі сторін установити там відеоспостереження призвела до сутичок з участю військових і застосуванням вогнепальної зброї.

Увечері 29 квітня сторони домовилися про припинення вогню і відведення сил від кордону, але наступного дня перестрілка поновилася. За останніми даними, з обох сторін загинули понад 40 осіб і більш як 250 постраждали.

1 травня президенти Садир Жапаров і Емомалі Рахмон провели телефонні переговори й домовилися про відведення військової сили з прикордонних районів.

Фото: gov.kg