Президенти Киргизстану і Таджикистану домовилися відвести військову техніку від кордону

Президент Киргизстану Садир Жапаров та президент Таджикистану Емомалі Рахмон провели телефонні переговори та домовилися про відведення військових засобів від прикордонних районів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба президента Киргизстану.

Очільники двох держав відзначили прихильність до раніше досягнутих домовленостей та взаємоповагу до кордонів країн.

Також президенти висловили впевненість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації, що склалася на кордоні.

"В ході телефонної розмови, президенти Киргизстану та Таджикистану ще раз підтвердили, що уся військова техніка буде відведена від прикордонних районів з обох сторін" - йдеться у повідомленні.

Окрім того, лідери двох країн домовилися створити спільну комісію експертів Киргизстану та Таджикистану задля ревізії всієї військової техніки по периметру киргизько-таджицького кордону.

Також, Садир Жапаров та Емомалі Рахмон підкреслили, що наразі міжурядові комісії двох країн проводять спільну роботу з метою вирішення усіх наявних питань.

Президенти особливо наголосили на важливості недопущення провокацій у прикордонних районах.

За повідомленнями ЗМІ, у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталася сутичка, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн.Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня, представники країн домовилися вирішити поточний конфлікт на кордоні дипломатичним шляхом.