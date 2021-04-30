Сутички на кордоні: ЄС закликає Киргизстан і Таджикистан до мирного врегулювання

Європейський Союз висловив жаль з приводу зіткнень, що відбулися у прикордонних районах Киргизстану і Таджикистану та спричинили людські втрати, і висловив готовність допомогти країнам в організації прикордонної служби та у водопостачанні для населення.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій 30 квітня на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Протягом минулих днів відбулася серйозна ескалація напруги на кордоні між Киргизькою Республікою і Таджикистаном, що спричинило численні жертви. ЄС вітає домовленість, яка була досягнута у четвер між Киргизькою Республікою і Таджикистаном про припинення вогню та щодо подальших переговорів для політичного врегулювання прикордонних питань. ЄС висловлює жаль з приводу насильства останніх днів, та співчуває тим, хто втратив рідних або друзів»,- зазначив речник ЄС.

З огляду на те, що і сьогодні у деяких регіонах тривають зіткнення, Євросоюз закликав до швидкої імплементації угоди (про припинення вогню) для пошуку тривалого й мирного рішення. Обидві сторони мають здійснити всі необхідні кроки, щоб уникати будь-яких конфліктів у майбутньому.

«ЄС готовий надати, за необхідності, технічну допомогу з використанням власних регіональних програм, що стосуються організації кордонів та водопостачання, а також продовжує політичну підтримку стабільності та заможності цього регіону, який є ключовим пріоритетом Стратегії ЄС по Центральній Азії», - йдеться у заяві.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, вчора на кордоні між двома країнами спалахнув збройний конфлікт навколо водорозподільного пункту, в результаті якого вже постраждали 131 особа, принаймні 13 людей загинули. За повідомленнями, у бойових зіткненнях брали участь військові підрозділи та прикордонники. В четвер ввечері сторони досягли домовленості про припинення вогню та відведення військ, але станом на першу половину дня п’ятниці взаємні обстріли продовжувалися. У Киргизстані із зони зіткнення евакуйовані понад 2 700 жителів прикордонних селищ.