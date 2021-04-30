Сутички на киргизько-таджицькому кордоні: Бішкек повідомляє про 13 загиблих

Кількість загиблих в результаті інциденту на кордоні Киргизстану і Таджикистану збільшилася до 13 осіб.

Як передає Укрінформ з посиланням на АКИpress, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я і соцрозвитку Киргизстану.

Загалом в результаті інциденту на кордоні постраждало 134 осіб, двоє з них перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося про трьох жертв стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні.

Як стало відомо у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільчого пункту Головний відбулися сутички, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.