Сутички на киргизько-таджицькому кордоні: Бішкек повідомляє про 13 загиблих
Як передає Укрінформ з посиланням на АКИpress, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я і соцрозвитку Киргизстану.
Загалом в результаті інциденту на кордоні постраждало 134 осіб, двоє з них перебувають у важкому стані.
Раніше повідомлялося про трьох жертв стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні.
Як стало відомо у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільчого пункту Головний відбулися сутички, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.