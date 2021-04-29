Кількість жертв сутичок на кордоні Киргизстану і Таджикистану зросла

Унаслідок стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні загинули троє громадян Киргизстану, повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.

Як передає Укрінформ, про це інформує Інтерфакс.

За даними медиків, у результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні постраждали 84 людей.

Як повідомляли ЗМІ, у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталася сутичка, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих - одного громадянина Киргизстану і трьох Таджикистану.