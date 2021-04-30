Стрілянина на кордоні: ЗМІ заявляють про десятьох загиблих у Таджикистані

Щонайменше 10 людей загинули та ще 90 постраждали в Таджикистані внаслідок конфлікту на кордоні з Киргизстаном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ІА Азія-Плюс.

За даними джерел агенції, станом на ранок 30 квітня в місті Ісфара і Бободжон у Гафуровському районі Согда під час бойових зіткнень постраждали понад 90 громадян Таджикистану, налічується близько 10 загиблих з таджицької сторони.

Офіційних даних щодо загиблих і постраждалих під час збройного конфлікту на кордоні наразі влада Таджикистану не наводить.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я Киргизстану заявили, що станом на 7:50 ранку, 30 квітня, 134 громадянина отримали поранення і 13 були вбиті внаслідок зіткнень на кордоні з Таджикистаном.

Як повідомлялося, в середу, 28 квітня, між мешканцями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталися зіткнення, вони закидали одне одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці двох країн відкрили стрілянину. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для встановлення контролю над водозабором. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Фото: Asia-Plus