В Ізраїлі десятки людей загинули у тисняві на релігійному зібранні Лаг ба-Омер

Унаслідок тисняви ​​на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю, у якому взяли участь тисячі осіб, десятки загинули, багато хто отримав поранення.

Про це передає Укрінформ із посиланням на DW.

За даними джерел у поліції, паніка й тиснява були викликані тим, що деякі учасники фестивалю посковзнулися на сходинках, у результаті чого почалася ланцюгова реакція.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

Трагедія сталася на фестивалі на горі Мерон. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що паніка почалася після того, як обвалилася частина трибун.

«Серйозна трагедія на горі Мерон. Ми всі молимося за одужання поранених. Прошу посилити рятувальні сили, що діють в цьому районі», — заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

За даними рятувальних служб, внаслідок інциденту загинули щонайменше 28 осіб.

Місцеве видання Haaretz, посилаючись на медиків, повідомляє про 38 загиблих. Також відомо про велику кількість поранених.

Нагадаємо: щорічне паломництво на свято Лаг ба-Омер проводиться в Мероні навколо відомої гробниці рабина Шимона Бар Йохая, талмудського мудреця другого століття.

Фото: Hatzolah