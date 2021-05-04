У Польщі підтвердили два осередки «індійського» COVID-штаму

У Польщі підтвердили 16 випадків інфікування індійським штамом коронавірусу поблизу міст Варшава і Катовіце. Уряд Польщі вводить безумовний карантин для мандрівників з Індії, Бразилії та ПАР.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив у вівторок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

Як зауважив міністр, нові мутації коронавірусу можуть призвести до чергової хвилі пандемії COVID-19. Відтак головним завданням в МОЗ на сьогодні визначено “формування ефективного механізму контролю за мутацією COVID-19”. З цією метою у Польщі було створено групу, яка діятиме при МОЗ країни.

Як зазначив Недзельський, у зв’язку з появою нових мутацій коронавірусу в Польщі, уряд країни вирішив змінити правила в'їзду до Польщі з Індії, Бразилії та Південно-Африканської республіки, де виявлено нові штами коронавірусу.

“У випадку Бразилії, Індії та Південної Африки, усі особи, які приїжджатимуть з цих трьох напрямків, будуть автоматично відправлятися на карантин без права звільнення з нього тестом, зробленим упродовж 48-ми годин після приїзду (до Польщі – ред.)”,- зазначив Недзельський.

Він додав, що тільки через 7 днів автоматичного карантину, особи, які приїхали з цих трьох країн, матимуть змогу здати тест на коронавірус і бути звільненими з карантину у випадку негативного результату.

Як повідомлялося, перший випадок "індійського" штаму COVID-19 у Польщі зафіксовано кілька днів тому у польського дипломата, який працював у посольстві РП в Індії. Його у тяжкому стані було доставлено разом з вагітною дружиною, у якої теж було діагностовано COVID-19, та їх малолітніми дітьми спеціальним літаком з Делі до Варшави. Цей штам коронавірусу було діагностовано також у монахині, яка повернулася з місіонерської поїздки до Індії.

За останню добу в Польщі зафіксовано 2 296 випадків інфікування коронавірусом, 28 осіб померли. Загалом, від початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, понад 68 тис. померли.

Станом на сьогодні у Польщі проведено понад 12 млн щеплень. Понад 3 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.

Фото: РАР/Adam Warzawa