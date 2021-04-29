«Індійський» COVID-штам виявили у Чехії

У Празі зафіксували перший випадок мутації індійського коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Гігієнічну станцію чеської столиці (HSHMP).

«Гігієнічна станція столиці зафіксувала перший випадок захворювання COVID-19 типу B.1.617, так званої індійської мутації, на території Праги», - випливає з повідомлення.

Йдеться про чоловіка з Індії.

Одразу після з’ясування цього факту HSHMP розпочала детальне епідеміологічне розслідування та вивчає можливі контакти, аби запобігти розповсюдженню мутації. Жителям Праги рекомендується продовжувати дотримуватися необхідних профілактичних заходів у вигляді належного захисту органів дихання, регулярного миття рук та дотримання дистанції не менше двох метрів.

Згідно з опублікованою цього тижня думкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, ще немає деталей щодо так званої індійської мутації, однак ВООЗ детально контролює мутацію та оцінює її на постійній основі. Виходячи з наявних даних, не можна говорити, що перебіг хвороби з цією мутацією суттєво відрізняється від «класичного перебігу». Проявом хвороби у вказаної людини була лихоманка, болі в м’язах та головні болі. Інших проблем зі здоров’ям не виявлено.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я ЧР поінформувало про першу підозру на так звану індійську мутацію в Градці-Кралове. Йшлося про студента з Індії. Двоє людей наразі перебувають у ізоляції, їх контакти також на карантині.

З минулого вівторка Чехія заборонила поїздки до Індії, включивши її до країн, де існує надзвичайний ризик поширення нових мутацій коронавірусу. Також посилено умови повернення: в’їхати до Чехії з Індії можуть лише громадяни ЧР і люди з правом проживання в республіці. Перед виїздом з Індії вони повинні зробити ПЛР-тест і повторити його протягом 24 годин після в’їзду на територію Чехії; третій ПЛР-тест повинен бути виконаний між 10-м та 14-м днем ​​після прибуття. Весь цей час люди мають бути на карантині.

Як повідомлялось, епідеміологічна ситуація в Індії є наразі катастрофічною, лише за останню добу було повідомлено про близько 380 тисяч нових випадків інфікування, загальна їх кількість сягнула 18 мільйонів.

За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.

Індія займає другу позицію після США за рівнем захворюваності на коронавірус - 18 682 642 осіб. За останню добу там померло від ускладнень COVID-19 ще 2 403 людини.