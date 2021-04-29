«Індійський» COVID-штам виявили у Румунії

У Румунії виявили перший випадок зараження новим штамом хвороби COVID-19, вперше виявленим в Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Румунії сьогодні повідомило про перший випадок штаму коронавірусу, вперше виявленого в Індії.

Захворювання діагностували у 26-річного пацієнта, який прибув до Румунії приблизно місяць тому та мав легкі симптоми COVID-19.

Румунський національний інститут охорони здоров'я заявив, що ідентифікована у пацієнта мутація коронавірусу не є найбільш інфекційною, тобто тією, що спричинила різкий сплеск випадків захворювання в Індії.

МОЗ Румунії наразі відстежує спалах захворюваності на COVID-19 серед будівельників неподалік Брашова, котрі нещодавно прибули до країни з Індії.

Як повідомлялося, кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 в Індії перевищила 18 мільйонів.

Причиною стрімкого поширення інфекції став новий небезпечний варіант коронавірусу, який сформувався на території Індії.

Медична система Індії повністю перевантажена, а шпиталі – переповнені. Тож для боротьби з пандемією індійські медики вже попросили про допомогу військових.