Пандемія привернула увагу до важливої ролі журналістики – Трюдо

Глобальна пандемія COVID-19 вчергове звернула увагу світу на важливу роль, яку відіграє якісна журналістика у функціонуванні демократичних суспільств.

Про це з нагоди Всесвітнього дня свободи преси заявив у Оттаві прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Як показала глобальна пандемія COVID-19, своєчасна й достовірна інформація може становити різницю між життям та смертю. Вже більше року багато журналістів цілодобово працюють, аналізуючи дані про COVID-19, протидіючи дезінформації та розповідаючи важливі історії про пандемію, підтримуючи таким чином нашу безпеку та рівень поінформованості. У часи, коли маніпулювати інформацією легше, ніж будь-коли, й коли її більше, ніж будь-коли, роль журналістів у нашому житті та самопочутті громад ще ніколи не була більшою”, - сказав Трюдо.

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Він наголосив, що Канада “продовжить очолювати зусилля із захисту свободи слова та пропагування свободи ЗМІ по всьому світу”. “Ви - перша лінія оборони демократій та наріжний камінь кожного справедливого, сильного та енергійного суспільства”, - зауважив прем’єр-міністр, звертаючись до журналістів.

Як повідомлялося, Всесвітній день свободи преси відзначається, починаючи з 1993 року, з ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії була підписана «Віндхукська декларація», у якій містився заклик до урядів держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер.

Тема Всесвітнього дня свободи преси цього року - «Інформація як суспільне благо», служить закликом до підтвердження цінності інформації як суспільного блага.