Посольство США закликало до правосуддя у справах убитих українських журналістів

З нагоди Всесвітнього дня свободи преси посольство США в Києві оприлюднило заяву, в якій закликало до правосуддя у справах убитих українських журналістів – Шеремета, Гонгадзе та інших.

Про це передає Укрінформ із посиланням на сторінку Посольства США в Україні у Твіттері.

«У всесвітній день свободи преси Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників ЗМІ. Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших», - зазначив Деніел Лангенкемп, пресаташе посольства США в Україні.

У #WorldPressFreedomDay ми чествуємо незалежні ЗМІ, які відіграють важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації. pic.twitter.com/TKdyWh7Hzy — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 3, 2021

Раніше з заявою з нагоди Всесвітнього дня свободи преси виступив держсекретар США Ентоні Блінкен: «Інформація та знання – потужні інструменти, і вільна та незалежна преса є ключовою інституцією, що надає громадськості інформацію, необхідну для того, щоб відстоювати свою позицію, ухвалювати інформовані рішення і забезпечувати відповідальність посадовців».

Блінкен наголосив на тому, що репресивні уряди використовують пандемію, щоб посилити утиски журналістів. Він навів дані Комітету захисту журналістів (CPJ) про те, що у 2020 році кількість журналістів, убитих у відповідь на їхню діяльність, більш ніж подвоїлась, при чому найбільша кількість таких убивств зареєстрована в Мексиці та Афганістані. За даними CPJ, кількість журналістів, яких ув‘язнили за їхню діяльність у 2020 році, досягла найвищого рівня з часу, коли організація почала збирати дані. Більшість таких ув’язнень минулого року сталась у КНР, Туреччині та Єгипті.

Щороку паризька організація «Репортери без кордонів» (RSF) публікує «Всесвітній індекс свободи преси», в якому 180 країн чи територій розставлені за рівнем незалежності засобів інформації, прозорістю, актами насильства проти журналістів і ще кількома критеріями.

За даними останнього такого дослідження, оприлюдненого у квітні 2021 року, журналістика перебуває під серйозною загрозою майже в трьох чвертях від усіх країн: звіт характеризує стан у таких місцях як «проблематичний», «поганий» чи «дуже поганий». Тільки 12 країн мають добре середовище в галузі свободи преси – це найнижче число з 2013 року, коли була прийнята нині чинна методологія оцінювання.